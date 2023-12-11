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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Голкипер «Бёрнли» установил рекорд сезона АПЛ

11 Декабря 2023 • 11:12 Комментировать
Брайтон
1:1
Бёрнли

Голкипер «Бёрнли» Джеймс Траффорд установил рекорд текущего сезона Английской премьер-лиги по числу сейвов в отдельно взятом матче, пишет телеграм-канал «Английский акцент».

Так, в минувшем 16-м туре Премьер-лиги его команда встречалась с «Брайтоном». Соперники поделили очки – 1:1. Но счёт вполне мог быть другим, если б не Траффорд, который совершил 10 спасений собственных ворот – пока это максимум для одного голкипера в сезоне.

После ничьей с середняком турнира «Бёрнли» набрал восемь очков в турнирной таблице, но не покинул зону вылета – команда Венсана Компани на 19-м месте, отставание от «Эвертона», что идёт на 17-м месте составляет пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Джеймс Траффорд

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