Алиссон раскрыл цель «Ливерпуля» в АПЛ

Страж ворот «Ливерпуля» Алиссон Бекер высказался о цели своей команды в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Для нас важно выигрывать каждый матч. Цель «Ливерпуля» - победа в Премьер-лиге. Для этого нам нужно крепко стоять на ногах и двигаться только вперед. Следующий матч для нас очень важен. Интересно, где мы окажемся в конце сезона», - передает слова бразильского голкипера Liverpool Echo.

По итогам 16 туров чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа занимают первое место в турнирной таблице. В следующем поединке Премьер-лиги противостоять «красным» будет «Манчестер Юнайтед».