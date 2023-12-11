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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алиссон раскрыл цель «Ливерпуля» в АПЛ

11 Декабря 2023 • 09:49 Комментировать

Страж ворот «Ливерпуля» Алиссон Бекер высказался о цели своей команды в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Для нас важно выигрывать каждый матч. Цель «Ливерпуля» - победа в Премьер-лиге. Для этого нам нужно крепко стоять на ногах и двигаться только вперед. Следующий матч для нас очень важен. Интересно, где мы окажемся в конце сезона», - передает слова бразильского голкипера Liverpool Echo.

По итогам 16 туров чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа занимают первое место в турнирной таблице. В следующем поединке Премьер-лиги противостоять «красным» будет «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алиссон Бекер
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