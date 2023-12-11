Каземиро возвращается в состав «Манчестер Юнайтед»

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро восстановился после повреждения и возобновил полноценные тренировки, об этом сообщила пресс-служба «красных дьяволов».

Бразильский хавбек может быть включен в заявку «красных дьяволов» на поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против мюнхенской «Баварии». Встреча состоится завтра, 12 декабря, на стадионе «Олд Траффорд».

Напомним, что из-за травмы Каземиро не выходил на поле с октября. Полузащитник травмировался в расположении сборной Бразилии.

В текущем сезоне бразилец сыграл восемь матчей в Премьер-лиге и забил один гол.