«Ливерпуль» покупает нового форварда

21-летний немецкий нападающий Максимилиан Байер, который играет в Германии за клуб «Хоффенхайм», может переехать на Туманный Альбион. Об этом посредством своих социальных сетей рапортует инсайдер Флориан Плеттенберг.

Как стало известно журналисту, Байер является трансферной целью «Ливерпуля». Мерсисайдцы хотят приобрести игрока, сумма выкупа которого составляет 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне Максимилиан поучаствовал в 15 поединках, записав на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 37 баллов после 16 туров.