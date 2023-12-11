«Манчестер Юнайтед» готовится к трансферу экс-игрока «Барселоны»

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, ныне выступающий на родине за «Ниццу», имеет варианты продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

По данным источника, в услугах 23-летнего игрока заинтересованы лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро, а его трудовой договор рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Тодибо поучаствовал в 13 поединках за «Ниццу», в которых отметился одной голевой передачей и получил желтую карточку.