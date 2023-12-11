​Мойес прокомментировал катастрофу «Вест Хэма»

После победы над «Тоттенхэмом» «Вест Хэм» потерпел катастрофу, пропустив от разыгравшегося «Фулхэма» пять безответных мячей. Ситуацию прокомментировал наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес, место которого у руля клуба снова под сомнением, как это обычно и было на протяжении последних лет.

- Наверное, победа над «Тоттенхэмом» сказала свое слово, игроки устали, выдохлись. Если бы нам предоставили перед двумя выездными матчам два очка, за ничьи с «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом», я бы согласился, а мы взяли три, выиграв один матч. Думаю, сегодня мы не смогли прежде всего физически. Да и «Фулхэм» сыграл удачно, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.