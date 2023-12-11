Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Мойес прокомментировал катастрофу «Вест Хэма»

11 Декабря 2023 • 07:52 Комментировать
Фулхэм
5:0
Вест Хэм

После победы над «Тоттенхэмом» «Вест Хэм» потерпел катастрофу, пропустив от разыгравшегося «Фулхэма» пять безответных мячей. Ситуацию прокомментировал наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес, место которого у руля клуба снова под сомнением, как это обычно и было на протяжении последних лет.

- Наверное, победа над «Тоттенхэмом» сказала свое слово, игроки устали, выдохлись. Если бы нам предоставили перед двумя выездными матчам два очка, за ничьи с «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом», я бы согласился, а мы взяли три, выиграв один матч. Думаю, сегодня мы не смогли прежде всего физически. Да и «Фулхэм» сыграл удачно, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес

Новости по матчу

10 Декабря
18:56
«Фулхэм» забил 5 мячей в ворота «Вест Хэма»
17:58
Рауль Хименес отличился в двух матчах АПЛ кряду – впервые за три года
09 Декабря
14:46
«Бавария» вряд ли вернётся к кандидатуре Пальиньи в январе
13:00
«Вест Хэм» готов выслушать предложения по Корне
12:01
Бесплатный прогноз и ставка на матч Фулхэм — Вест Хэм АПЛ — 10 декабря 2023
07 Декабря
22:10
Романо: «Арсеналу» также интересен Пальинья»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 11 Декабря
08:50 · Англия. Премьер-лига
Каземиро возвращается в состав «Манчестер Юнайтед»
08:45 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» покупает нового форварда
08:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовится к трансферу экс-игрока «Барселоны»
07:52 · Англия. Премьер-лига
​Мойес прокомментировал катастрофу «Вест Хэма»
04:01 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Нельзя увольнять тен Хага в этом сезоне» 4
03:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов поспорить с «Челси» за звезду «Интера» слухи
01:32 · Англия. Премьер-лига
Льорис может сменить «Тоттенхэм» на другой клуб АПЛ
00:40 · Англия. Премьер-лига
Вероятность попадания «Астон Виллы» в Лигу чемпионов оценивается в 73%
00:31 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» впервые за шесть лет потерпел два подряд крупных поражения в АПЛ
00:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не намерен отпускать Санчо в аренду 3 слухи
00:02 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» определились с приоритетной позицией для усиления слухи
10 Декабря
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» претендует на футболиста сборной Канады слухи
23:21 · Англия. Премьер-лига
​Дайч: «Для меня важен менталитет команды»
23:19 · Англия. Премьер-лига
Отец Эндрика рассказал, как игрок едва не перешёл в «Челси» вместо «Реала»
23:07 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» Клоппа превзошёл «Манчестер Юнайтед» Фергюсона по победным голам в добавленное время
Все новости
Рекомендуем