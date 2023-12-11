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Льорис может сменить «Тоттенхэм» на другой клуб АПЛ

11 Декабря 2023 • 01:32 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Тоттенхэм
15.12 23:00

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может покинуть команду в январе.

Французский ветеран получил разрешение искать себе новый клуб ещё минувшим летом, но так и не принял ни одно из предложений. Рулевой Анге Постекоглу не рассчитывает на 36-летнего вратаря – он ни разу не появился на поле в текущем сезоне. Как сообщает Sunday Mirror, о подписании Льориса задумался «Ньюкасл». «Сороки» нуждаются в усилении вратарской позиции после тяжёлой травмы, которую получил Ник Поуп.

Уго Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. Его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 2 млн евро.

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Ньюкасл Тоттенхэм Уго Льорис Ник Поуп трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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