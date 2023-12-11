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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вероятность попадания «Астон Виллы» в Лигу чемпионов оценивается в 73%

11 Декабря 2023 • 00:40 Комментировать
Брентфорд
...
Астон Вилла
17.12 17:00

«Астон Вилла» показывает впечатляющие результаты в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

Команда Унаи Эмери обновила собственный рекорд, продлив серию побед на своём поле до 15 матчей. В двух последних случаях пострадали претенденты на чемпионство – «Манчестер Сити» и «Арсенал» были обыграны бирмингемцами с минимальным счётом. Как сообщает Squawka, аналитическая система Opta высоко оценивает шансы «Астон Виллы» на финиш в зоне Лиги чемпионов – 73%.

После 16 туров «вилланы» занимают третью строчку с 35 набранными очками, уступая «Ливерпулю» (37) и «Арсеналу» (36). Позади остаются «Манчестер Сити» (33) и «Тоттенхэм» (30).

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла

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