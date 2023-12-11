«Ньюкасл» впервые за шесть лет потерпел два подряд крупных поражения в АПЛ

«Ньюкасл» уступил в двух последних матчах с общей разницей голов 1:7.

7 декабря коллектив Эдди Хау потерпел неудачу в выездном поединке против «Эвертона» (0:3), а тремя днями позднее был разгромлен «Тоттенхэмом» (1:4). Согласно данным BBC, «сороки» впервые с ноября 2017 года проиграли с разницей в три или более гола в двух подряд встречах Английской премьер-лиги.

«Ньюкасл» занимает седьмое место в текущей турнирной таблице чемпионата. В следующем туре (16 декабря) команда примет в родных стенах «Фулхэм», а перед этим проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «Милана» (13 декабря).