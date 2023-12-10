Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» претендует на футболиста сборной Канады слухи

10 Декабря 2023 • 23:27 Комментировать
Манчестер Сити
...
Кристал Пэлас
16.12 18:00

Вингер «Брюгге» Тэйджон Бьюкенен заинтересовал «Манчестер Сити».

«Горожане» могут усилиться 24-летним футболистом уже в январе, докладывает Daily Star. Впрочем, если верить источнику, «Брюгге» потребует за канадца около 50 млн фунтов стерлингов (более 58 млн евро), в то время как портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 млн евро.

В активе Тэйджона Бьюкенена три забитых мяча и четыре результативные передачи в 20 поединках за «Брюгге» во всех турнирах нынешней кампании. В цветах национальной сборной Канады игрок провёл 35 встреч, записав на свой счёт четыре взятия ворот.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Манчестер Сити Тэйджон Бьюкенен трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Декабря
10:58
«Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм» пока далеки от трансфера Чалобы
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Эвертон Эвертон
Челси Челси
2
0
4.30 3.65 1.85
Видео
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
2
25.00 0.00 0.00
Видео
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Вест Хэм
5
0
2.65 3.55 2.55
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ньюкасл Ньюкасл
4
1
2.55 3.80 2.55
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 10 Декабря
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» претендует на футболиста сборной Канады слухи
23:21 · Англия. Премьер-лига
​Дайч: «Для меня важен менталитет команды»
23:19 · Англия. Премьер-лига
Отец Эндрика рассказал, как игрок едва не перешёл в «Челси» вместо «Реала»
23:07 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» Клоппа превзошёл «Манчестер Юнайтед» Фергюсона по победным голам в добавленное время
22:55 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» набрал 5 очков в выездных матчах АПЛ – меньше только у двух команд
22:38 · Англия. Премьер-лига
Почеттино высказался о положении «Челси» в турнирной таблице
22:29 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» – единственная команда, забившая во всех матчах АПЛ-2023/24
22:09 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «В Премьер-лиге вас никто не будет жалеть»
22:01 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Баварии» отказался уходить в аренду в «Манчестер Юнайтед» 1 слухи
21:54 · Англия. Премьер-лига
Сон – лишь седьмой игрок, забивший 10+ голов в АПЛ в восьми сезонах подряд
21:47 · Англия. Премьер-лига
Сон – о победе над «Ньюкаслом»: «Тоттенхэм» был безжалостен, раньше этого не хватало»
21:38 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «В сегодняшнем матче мы особенно нуждались в Холанне»
21:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола надеется вернуть Холанна к клубному чемпионату мира
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» победил впервые с конца октября
21:25 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» ожил, забив 4 гола «Ньюкаслу»
Все новости
Рекомендуем