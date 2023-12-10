Вингер «Брюгге» Тэйджон Бьюкенен заинтересовал «Манчестер Сити».

«Горожане» могут усилиться 24-летним футболистом уже в январе, докладывает Daily Star. Впрочем, если верить источнику, «Брюгге» потребует за канадца около 50 млн фунтов стерлингов (более 58 млн евро), в то время как портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 млн евро.

В активе Тэйджона Бьюкенена три забитых мяча и четыре результативные передачи в 20 поединках за «Брюгге» во всех турнирах нынешней кампании. В цветах национальной сборной Канады игрок провёл 35 встреч, записав на свой счёт четыре взятия ворот.