​Дайч: «Для меня важен менталитет команды»

С начала сезона Шон Дайч, наставник «Эвертона», много и часто говорит о менталитете, и его наставления наконец-то начинают приносить результат - «Эвертон» неожиданно стал выигрывать и сегодня от него пострадал «Челси», пропустивший два безответных мяча. Дайч прокомментировал итоги удачного матча.

- Для меня важно искать разные пути для победы в матчах. Сегодня мы играли против очень хорошего соперника. Для меня важен менталитет команды. И не только игроков, которые начинают игру в старте, но и тех, которые остаются на скамейке запасных, - цитирует слова наставника «Эвертона» BBC Sport.