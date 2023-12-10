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​Дайч: «Для меня важен менталитет команды»

10 Декабря 2023 • 23:21 Комментировать
Эвертон
2:0
Челси

С начала сезона Шон Дайч, наставник «Эвертона», много и часто говорит о менталитете, и его наставления наконец-то начинают приносить результат - «Эвертон» неожиданно стал выигрывать и сегодня от него пострадал «Челси», пропустивший два безответных мяча. Дайч прокомментировал итоги удачного матча.

- Для меня важно искать разные пути для победы в матчах. Сегодня мы играли против очень хорошего соперника. Для меня важен менталитет команды. И не только игроков, которые начинают игру в старте, но и тех, которые остаются на скамейке запасных, - цитирует слова наставника «Эвертона» BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Шон Дайч

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