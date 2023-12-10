«Ньюкасл» набрал 5 очков в выездных матчах АПЛ – меньше только у двух команд

«Ньюкасл» в очередной раз неудачно провёл гостевой матч.

«Сороки» крупно уступили «Тоттенхэму» в Лондоне (1:4), проиграв в выездной встрече чемпионата в третий раз подряд. На счету команды Эдди Хау всего пять набранных очков в восьми гостевых поединках – столько же зачётных баллов имеют «Бёрнли» и «Ноттингем Форест», меньше – только «Лутон Таун» (4) и «Шеффилд Юнайтед» (1).

Примечательно также, что «Ньюкасл» уже проиграл в общей сложности больше матчей в Премьер-лиге (6), чем за весь прошлый сезон (5).

На данный момент «сороки» занимают седьмую строчку в турнирной таблице с 26 очками после 16 туров.