Почеттино высказался о положении «Челси» в турнирной таблице

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал текущее положение команды в чемпионате.

Потерпев очередной поражение (0:2 от «Эвертона»), лондонцы оказались на 12-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Реальность такова, что сейчас мы в середине таблицы, и нам нужно прибавить, если мы хотим подняться выше, – высказывается Почеттино, цитируемый английскими СМИ. – Создавать что-то новое – это непростая задача. Нужно быть сильными и принимать правильные решения, чтобы во второй половине сезона стать более конкурентоспособной командой и добиваться результатов, которых заслуживает «Челси», – заявил аргентинский рулевой.