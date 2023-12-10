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«Тоттенхэм» – единственная команда, забившая во всех матчах АПЛ-2023/24

10 Декабря 2023 • 22:29 Комментировать
Тоттенхэм
4:1
Ньюкасл

«Тоттенхэм» продолжил серию матчей с забитыми мячами.

Коллектив Анге Постекоглу добыл свою первую победу с конца октября, крупно обыграв «Ньюкасл» во встрече 16-го тура Премьер-лиги (4:1). Как отмечает BBC, «Тоттенхэм» остаётся единственной командой, забивавшей во всех играх высшего английского дивизиона в текущей кампании. «Шпоры» не уходят с поля без забитых голов уже на протяжении 28 матчей АПЛ кряду – за этот период лондонцы поразили ворота соперников 57 раз.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице с 30 набранными очками. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу

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