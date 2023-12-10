Постекоглу: «В Премьер-лиге вас никто не будет жалеть»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался после победы над «Ньюкаслом» (4:1).

«Шпоры» добились долгожданного триумфа после пяти матчей кряду без побед. Голами в составе лондонцев отметились Дестини Удоги, Ришарлисон (дважды) и Сон Хын Мин.

«Сегодня я не могу предъявить игрокам никаких претензий – они приложили огромные усилия. Мы были хороши у чужих ворот, Сон очень здорово проявил себя впереди, и такие вещи передаются другим.

Наша игра в атаке была так же хороша, как некоторое время назад, но мы могли забить ещё больше голов.

Мы стали лучше в обеих штрафных – с этим помогло возвращение Ромеро. Премьер-лига абсолютно безжалостна, здесь вас не будут жалеть», – цитирует BBC Постекоглу.