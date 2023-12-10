Сон – лишь седьмой игрок, забивший 10+ голов в АПЛ в восьми сезонах подряд

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в очередной раз преодолел отметку в десять забитых мячей в Премьер-лиге.

Южнокорейский футболист отличился в матче против «Ньюкасла» – данный гол стал для лидера атаки «шпор» десятым в текущем розыгрыше чемпионата Англии. По информации Opta, Сон забивает не менее десяти голов в АПЛ уже в восьмом сезоне кряду – до него это удавалось только Уэйну Руни (11 сезонов), Фрэнку Лэмпарду (10), Серхио Агуэро (9), Гарри Кейну (9), Тьерри Анри (8) и Садио Мане (8).

Напомним, что в прошлом сезоне Сон Хын Мин забил десять раз в 36 матчах. В нынешней кампании для достижения этого показателя ему потребовалось 16 игр.