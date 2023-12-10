Сон – о победе над «Ньюкаслом»: «Тоттенхэм» был безжалостен, раньше этого не хватало»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал победу своей команды над «Ньюкаслом» (4:1).

«Шпорам» удалось прервать безвыигрышную серию, продлившуюся пять матчей. Коллектив Анге Постекоглу отправил в ворота «сорок» по два мяча в каждом из таймов.

«Конечно, побеждать всегда приятно. Очень важно наконец-то прийти в норму. Мы не хотим допускать ошибок, которые позволили себе ранее. Надеюсь, мы сможем продолжать так же, как сегодня, и будем скромны.

Мы говорили, что нам нужно быть более безжалостными – и сегодня мы были безжалостными. Фантастическая работа. Победить «Ньюкасл» со счётом 4:1 – это очень непросто. Нам противостоял сильный соперник», – цитирует BBC Сона.