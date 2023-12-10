Грилиш: «В сегодняшнем матче мы особенно нуждались в Холанне»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш объяснил, почему нападающий Эрлинг Холанн был бы особенно полезен в поединке против «Лутон Таун».

Норвежец, напомним, не сыграл из-за травмы. «Горожане» пропустили первыми и испытали некоторые трудности, но сумели одержать победу без лучшего бомбардира чемпионата (2:1).

«На мой взгляд, «Лутон Таун» – более сильная команда, чем многие думают. Это хороший соперник.

Думаю, сегодняшняя игра – одна из тех, где мы особенно нуждались в Холанне. «Лутон» оборонялся персонально, и я сомневаюсь, что многие команды в мире решились бы оставить одного защитника против Эрлинга, учитывая его качества. Он невероятно силён, быстр», – заявил в интервью Sky Sports Грилиш.