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Гвардиола надеется вернуть Холанна к клубному чемпионату мира

10 Декабря 2023 • 21:36 Комментировать
Лутон Таун
1:2
Манчестер Сити

Свой последний матч в чемпионате Англии «Манчестер Сити» провел без своего лучшего бомбардира Эрлинга Холанна, который получил травму еще до игры. Она достаточно серьезна - наставник клуба Хосеп Гвардиола дал понять, что не рассчитывает на Холанна в ближайший месяц:

- Что-то с ногой случилось. Пусть восстанавливается, день за днем, неделя за неделей. Надеюсь, что мы вернем его к клубному чемпионату мира, - цитирует слова Гвардиолы BBC sport.

Напомним, что норвежский форвард выступает за свой нынешний клуб с лета 2022 года, ранее он защищал цвета дортмундской «Боруссии».


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