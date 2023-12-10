Гвардиола надеется вернуть Холанна к клубному чемпионату мира

Свой последний матч в чемпионате Англии «Манчестер Сити» провел без своего лучшего бомбардира Эрлинга Холанна, который получил травму еще до игры. Она достаточно серьезна - наставник клуба Хосеп Гвардиола дал понять, что не рассчитывает на Холанна в ближайший месяц:

- Что-то с ногой случилось. Пусть восстанавливается, день за днем, неделя за неделей. Надеюсь, что мы вернем его к клубному чемпионату мира, - цитирует слова Гвардиолы BBC sport.

Напомним, что норвежский форвард выступает за свой нынешний клуб с лета 2022 года, ранее он защищал цвета дортмундской «Боруссии».