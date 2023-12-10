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«Тоттенхэм» ожил, забив 4 гола «Ньюкаслу»

10 Декабря 2023 • 21:25 Комментировать
Тоттенхэм
4:1
Ньюкасл
окончен

В последних пяти матчах «Тоттенхэм» набрал всего одно очко и сегодня встречался с «Ньюкаслом», который в недавних поединков обыгрывал всех английских грандов на своем пути. Сегодня же «шпоры» были неудержимы. Хотя гости могли открывать счет, после прострела Энтони Гордона Александр Исак не смог замкнуть в пустые ворота. Дестини Удоги обыгрался с Сон Хын Мином и поразил цель. В ответ Мигель Альмирон в контратаке не смог пробить голкипера. Сон прорвался по лицевой линии к воротам и откатил под удар Ришарлисону - 2:0. После перерыва Ришарлисон получил мяч из глубины поля и вторым касанием оформил дубль. Бреннан Джонсон получил пас вразрез и пульнул в крестовину. В концовке Сон заработал пенальти и с точки поразил цель - 4:0. Перед финальным свистком Жоэлинтон здорово исполнил и размочил счет - 4:1.

«Шпоры» вышли на чистое пятое место, соперник - седьмой.

Протокол игры  
Тоттенхэм4:1Ньюкасл
(1:0) Удоги Дестини26'  
(2:0) Ришарлисон38'  
(3:0) Ришарлисон60'  
(4:0) Хын Мин Сон85'  
  90'Жоэлинтон (4:1)
Викарио ГульельмоПорро ПедроРомеро Кристиан  80'Дэвис БенУдоги ДестиниСарр Пап Матар 73' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 73') Биссума Ив 86' (Хиль Бриан ( 86') Джонсон Бреннан 86' (Скипп Оливер ( 86') Кулушевски ДеянХын Мин Сон 90' (Донли Джейми ( 90') Ришарлисон 73' (Ло Чельсо Джовани ( 73')
Запасные: Доррингтон АлфиЭмерсон ЖуниорВелиз АлехоФорстер Фрейзер
Дубравка МартинТриппьер Киран  83' 86' (Крафт Эмиль ( 86') Ласcеллс Джамал  59'Шёр ФабианЛивраменто Валентино 74' (Ритчи Мэтт ( 74') Майли ЛьюисГимараэс БруноЖоэлинтон  69'Альмирон Мигель 64' (Лонгстафф Шон ( 64') Исак Александр 64' (Уилсон Каллум ( 64') Гордон Энтони 74' (Холл Льюис ( 74')
Запасные: Мерфи АлексКариус ЛорисДамметт ПолГиллеспи Марк
10 декабря. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм

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