«Тоттенхэм» ожил, забив 4 гола «Ньюкаслу»

В последних пяти матчах «Тоттенхэм» набрал всего одно очко и сегодня встречался с «Ньюкаслом», который в недавних поединков обыгрывал всех английских грандов на своем пути. Сегодня же «шпоры» были неудержимы. Хотя гости могли открывать счет, после прострела Энтони Гордона Александр Исак не смог замкнуть в пустые ворота. Дестини Удоги обыгрался с Сон Хын Мином и поразил цель. В ответ Мигель Альмирон в контратаке не смог пробить голкипера. Сон прорвался по лицевой линии к воротам и откатил под удар Ришарлисону - 2:0. После перерыва Ришарлисон получил мяч из глубины поля и вторым касанием оформил дубль. Бреннан Джонсон получил пас вразрез и пульнул в крестовину. В концовке Сон заработал пенальти и с точки поразил цель - 4:0. Перед финальным свистком Жоэлинтон здорово исполнил и размочил счет - 4:1.

«Шпоры» вышли на чистое пятое место, соперник - седьмой.