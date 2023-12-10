​Гвардиола: «После всех последних проблем это отличный результат»

«Манчестер Сити» одержал волевую победу в противостоянии с «Лутон Таун», прервав серию из неудачных матчей. Наставник клуба, каталонский специалист Хосеп Гвардиола, вполне доволен итогами игры, несмотря на скромный, по меркам «Манчестер Сити», счет.

- Отличное выступление после всего того, что было в последнее время. Жаль только, что пропустили в первом тайме. Это была хорошая оплеуха, на которую игроки среагировали должным образом. Я считаю, что первый тайм мы сыграли лучше, просто не забивали голы, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас».