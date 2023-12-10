Шок и ужас: «Челси» набрал 39 очков в 2023 году – в 39 матчах

Лондонский «Челси» в гостях воскресным вечером проиграл набравшему отличный ход «Эвертону» - 0:2. Как сообщает телеграм-канал «Английский акцент», в 2023 календарном году «Челси» набрал всего 39 очков в 39 матчах Премьер-лиги. И ни одна из команд АПЛ не набрала меньше число баллов, чем «синие» за этот период (без учёта вычета очков).

Также 39 очков в уходящем году у двух других середняков лиги - «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». 42 очка набрал «Борнмут», 44 – «Эвертон». 47 и 48 баллов соответственно набрали «Вулверхэмптон» и «Фулхэм».

В турнирной таблице АПЛ после 16 туров лондонцы идут лишь на 12-м месте с 19 баллами.