​Наставник «Лутона»: «Можно смотреть на матч позитивно»

В шестнадцатом туре английского чемпионата «Лутон Таун» снова смог дать бой гранду - лишь во втором тайме «Манчестер Сити» смог переломить ход неудачно складывавшегося матча и выиграл его со счетом 2:1. Тем не менее, наставник «Лутона» Роб Эдвардс смотрит на вещи положительно.

- Я думаю, мы должны смотреть на матч положительно. Мы хорошо действовали, хорошо играли. Смелые, агрессивные, в том числе и без мяча. Не позволяли сопернику почувствовать свой ритм, забили. Честно говоря, жаль, что проиграли, но надо отдать должное топ-клубу - «Манчестер Сити», - цитирует слова Роба Эдвардса BBC Sport.