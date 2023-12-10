Ришарлисон забил впервые после операции

Бразильский форвард «шпор» Ришарлисон отличился голом впервые за почти три месяца и впервые после операции, которую он перенёс в ноябре.

Прямо сейчас «Тоттенхэм» принимает дома «Ньюкасл». Бразилец поразил ворота «сорок» на 38-й минуте, замкнув прострел от Сона Хын-Мина.

В последний раз в рамках АПЛ, да и вообще Ришарлисон забивал 16 сентября – тогда лондонцы принимали аутсайдера лиги в лице «Шеффилд Юнайтед». Команда победила со счётом 2:1, Ришарлисон отличился одним забитым голом.

Текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» - «Ньюкасл» проводит наш портал.