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Ришарлисон забил впервые после операции

10 Декабря 2023 • 20:22 Комментировать
Тоттенхэм
4:1
Ньюкасл
окончен

Бразильский форвард «шпор» Ришарлисон отличился голом впервые за почти три месяца и впервые после операции, которую он перенёс в ноябре.

Прямо сейчас «Тоттенхэм» принимает дома «Ньюкасл». Бразилец поразил ворота «сорок» на 38-й минуте, замкнув прострел от Сона Хын-Мина.

В последний раз в рамках АПЛ, да и вообще Ришарлисон забивал 16 сентября – тогда лондонцы принимали аутсайдера лиги в лице «Шеффилд Юнайтед». Команда победила со счётом 2:1, Ришарлисон отличился одним забитым голом.

Текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» - «Ньюкасл» проводит наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ришарлисон

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