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«Манчестер Сити» не проигрывал в 44 последних матчах с Родри

10 Декабря 2023 • 20:09 Комментировать
Лутон Таун
1:2
Манчестер Сити

В воскресенье «Манчестер Сити» отпраздновал волевую победу в гостях у «Лутон Таун» - 2:1. Как сообщает Squakwa, «горожане» не проигрывали в 44 последних матчах во всех соревнованиях, в которых участвовал полузащитник Родри.

Стоит сказать, что все три поражения в этом чемпионате Англии «Манчестер Сити» потерпел в матчах, которые Родри пропускал по причине дисквалификации.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч команда Хосепа Гвардиолы проведёт 13 декабря – против «Црвены Звезды» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес

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