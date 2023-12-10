«Манчестер Сити» не проигрывал в 44 последних матчах с Родри

В воскресенье «Манчестер Сити» отпраздновал волевую победу в гостях у «Лутон Таун» - 2:1. Как сообщает Squakwa, «горожане» не проигрывали в 44 последних матчах во всех соревнованиях, в которых участвовал полузащитник Родри.

Стоит сказать, что все три поражения в этом чемпионате Англии «Манчестер Сити» потерпел в матчах, которые Родри пропускал по причине дисквалификации.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч команда Хосепа Гвардиолы проведёт 13 декабря – против «Црвены Звезды» в Лиге чемпионов.