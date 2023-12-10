​Почеттино: «Челси» нужны трансферы

В воскресенье «Челси» снова разочаровал своих болельщиков – команда проиграла «Эвертону» на выезде со счётом 0:2. После игры комментарий дал главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино.

«Я очень разочарован. Это был тот матч, в котором нужно было играть и побеждать. Нам нужно разобраться с этой проблемой.

Также нам нужно поговорить и попытаться улучшить состав на следующем трансферном рынке», - сказал Почеттино, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

На текущий момент «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.