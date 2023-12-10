«Эвертон» выбрался из зоны вылета, у команды – одно поражение в семи матчах АПЛ

Ливерпульский «Эвертон» вечером обыграл середняка текущего сезона АПЛ, лондонский «Челси» - 1:0. Таким образом, ливерпульцы не проиграли уже шестой матч из семи последних в рамках Премьер-лиги.

Отметим, что за этот промежуток времени «ириски» уступили лишь раз – «Манчестер Юнайтед» дома, 0:3. В остальном команда Шона Дайча одержала пять побед и один матч сыграла вничью. Огорчить ливерпульцам удалось «Ноттингем Форест», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» и, конечно, «Челси», а разойтись миром – с «Брайтоном».

Если бы не злополучное снятие 10 очков, то сейчас «Эвертон» находился бы на 10-м месте турнирной таблицы АПЛ с 23 очками. Тем не менее, сейчас «ириски» с 13 очками идут на 17-м месте турнирной таблицы.