«Эвертон» не оставил шансов «Челси»

В 16-м туре Премьер-лиги встретились «Эвертон» и «Челси». Ливерпульцы, получив очковый штраф, быстро выбрались из подвала таблицы и были готовы поддерживать отличный ход. «Синие» сегодня контролировали мяч почти все время и чаще били по воротам, но пропустили первыми. В дебюте Михаил Мудрик откатил мяч назад под удар Коулу Палмеру - парировано. Все повторилось после углового, счет не открыт. Во втором тайме в контратаке Доминик Калверт-Льюин не смог обыграть вратаря, но Абдулай Дукуре добил мяч в сетку - 1:0. На 90-й минуте после подачи углового голкипер гостей кулаком вынес мяч на ногу Льюиса Доббину, который сходу вколотил его в сетку - 2:0.
«Эвертон» идет четвертым с конца, соперник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Дукуре Абдулай54'
|(2:0) Доббин Льюис90'
Пикфорд Джордан•Янг Эшли41' (Паттерсон Нэйтан (41') •Тарковски Джеймс•Брэнтуэйт Джерред• 59'Миколенко Виталий•Харрисон Джек86' (Доббин Льюис (86') •Гуэйе Идрисса 15'46' (Онана Амаду (46') •Гарнер Джеймс•Макнил Дуайт•Дукуре Абдулай•Калверт-Льюин Доминик67' (Гомеш Бету (67')
Санчес Роберт84' (Петрович Джордже (84') •Джеймс Рис II27' (Колвилл Леви (27') •Дисаси Аксель•Бадьяшиль Бенуа•Кукурелья Марк84' (Матсен Ян (84') •Кайседо Мойсес•Фернандес Энцо66' (Стерлинг Рахим (66') •Палмер Коул• 20'Галлахер Конор•Мудрик Михаил• 73'Броя Армандо67' (Джексон Николас (67')
Запасные: Каслдин Лео•Силва Тьяго•Матос Алекс•Гилкрист Алфи
10 декабря. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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