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«Эвертон» не оставил шансов «Челси»

10 Декабря 2023 • 18:58 Комментировать (1)
Эвертон
2:0
Челси
окончен

В 16-м туре Премьер-лиги встретились «Эвертон» и «Челси». Ливерпульцы, получив очковый штраф, быстро выбрались из подвала таблицы и были готовы поддерживать отличный ход. «Синие» сегодня контролировали мяч почти все время и чаще били по воротам, но пропустили первыми. В дебюте Михаил Мудрик откатил мяч назад под удар Коулу Палмеру -  парировано. Все повторилось после углового, счет не открыт. Во втором тайме в контратаке Доминик Калверт-Льюин не смог обыграть вратаря, но Абдулай Дукуре добил мяч в сетку - 1:0. На 90-й минуте после подачи углового голкипер гостей кулаком вынес мяч на ногу Льюиса Доббину, который сходу вколотил его в сетку - 2:0.

«Эвертон» идет четвертым с конца, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Эвертон2:0Челси
(1:0) Дукуре Абдулай54'  
(2:0) Доббин Льюис90'  
Пикфорд ДжорданЯнг Эшли 41' (Паттерсон Нэйтан ( 41') Тарковски ДжеймсБрэнтуэйт Джерред  59'Миколенко ВиталийХаррисон Джек 86' (Доббин Льюис ( 86') Гуэйе Идрисса  15' 46' (Онана Амаду ( 46') Гарнер ДжеймсМакнил ДуайтДукуре АбдулайКалверт-Льюин Доминик 67' (Гомеш Бету ( 67')
Запасные: Данджума АрноЧермити ЮссефГодфри БенВиржиния ЖоауХант Маккензи
Санчес Роберт 84' (Петрович Джордже ( 84') Джеймс Рис II 27' (Колвилл Леви ( 27') Дисаси АксельБадьяшиль БенуаКукурелья Марк 84' (Матсен Ян ( 84') Кайседо МойсесФернандес Энцо 66' (Стерлинг Рахим ( 66') Палмер Коул  20'Галлахер КонорМудрик Михаил  73'Броя Армандо 67' (Джексон Николас ( 67')
Запасные: Каслдин ЛеоСилва ТьягоМатос АлексГилкрист Алфи
10 декабря. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
10 Декабря 2023 в 19:24
Есть! Есть все же некие "топ-команды" в АПЛ, что хуже МЮ... даже и не удивляюсь уже. Привычно.
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