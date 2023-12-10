«Эвертон» не оставил шансов «Челси»

В 16-м туре Премьер-лиги встретились «Эвертон» и «Челси». Ливерпульцы, получив очковый штраф, быстро выбрались из подвала таблицы и были готовы поддерживать отличный ход. «Синие» сегодня контролировали мяч почти все время и чаще били по воротам, но пропустили первыми. В дебюте Михаил Мудрик откатил мяч назад под удар Коулу Палмеру - парировано. Все повторилось после углового, счет не открыт. Во втором тайме в контратаке Доминик Калверт-Льюин не смог обыграть вратаря, но Абдулай Дукуре добил мяч в сетку - 1:0. На 90-й минуте после подачи углового голкипер гостей кулаком вынес мяч на ногу Льюиса Доббину, который сходу вколотил его в сетку - 2:0.

«Эвертон» идет четвертым с конца, соперник - 11-й.