«Манчестер Сити» обыграл «Лутон Таун» и подвёл черту под кошмарной серией неудач

В 16-м туре чемпионата Англии «Лутон Таун» принимал «Манчестер Сити». Не побеждающие с 4 ноября «горожане» доминировали в матче, но все равно испытали проблемы. На несколько моментов «Сити» в первом тайме противник ответил голом на 45-й минуте, после подачи с правого фланга Элайджа Адебайо прицельно пробил головой - 1:0. Натан Аке сыграл на Рубена Диаша, который с шести метров запустил мяч в перекладину. Родри пытался активничать у штрафной, мяч отскочил к Бернарду Силве, который обвел вратаря - 1:1. Рейд Хулиана Альвареса по правому краю поля с прострелом к воротам, и Джек Грилиш переиграл голкипера - 1:2.

Чемпионы остаются на четвертом месте, противник - третий с конца.