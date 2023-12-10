«Манчестер Сити» обыграл «Лутон Таун» и подвёл черту под кошмарной серией неудач

В 16-м туре чемпионата Англии «Лутон Таун» принимал «Манчестер Сити». Не побеждающие с 4 ноября «горожане» доминировали в матче, но все равно испытали проблемы. На несколько моментов «Сити» в первом тайме противник ответил голом на 45-й минуте, после подачи с правого фланга Элайджа Адебайо прицельно пробил головой - 1:0. Натан Аке сыграл на Рубена Диаша, который с шести метров запустил мяч в перекладину. Родри пытался активничать у штрафной, мяч отскочил к Бернарду Силве, который обвел вратаря - 1:1. Рейд Хулиана Альвареса по правому краю поля с прострелом к воротам, и Джек Грилиш переиграл голкипера - 1:2.
Чемпионы остаются на четвертом месте, противник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Адебайо Элайджа45'
|62'Силва Бернарду (1:1)
|65'Грилиш Джек (1:2)
Камински Томас•Менги Теден•Локьер Том90' (Кларк Джордан (90') •Бэлл Амари•Доти Алфи• 78'Джайлз Райан84' (Чон Тахит (84') •Таунсенд Андрос72' (Моррис Карлтон (72') •Накамба Марвелус 58'72' (Самби Локонга Альберт-Мбойо (72') •Баркли Росс•Браун Джейкоб•Адебайо Элайджа
Запасные: Крул Тим•Джонсон Йосеф•Андерсен Мадс•Берри Люк•Раддок Пелли
Эдерсон Мораес•Уокер Кайл•Диаш Рубен•Аке Натан•Гвардиол Йошко69' (Стоунс Джон (69') •Силва Бернарду•Родри Эрнандес• 73'Ковачич Матео83' (Луис Матеус II (83') •Фоден Фил90' (Аканджи Мануэль (90') •Альварес Хулиан•Грилиш Джек
10 декабря. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).
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