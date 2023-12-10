«Фулхэм» забил 5 мячей в ворота «Вест Хэма»

«Фулхэм» с «Вест Хэмом» выдали игру в одни ворота в 16-м туре чемпионата Англии. На первых минутах Виллиан оказался один на один с вратарем и не смог его обыграть. Вскоре Жоау Пальинья справа доставил мяч к воротам, и Рауль Хименес метко пробил головой. После сэйва вратаря гостей Алекс Ауйоби прострелил под удар Виллиану - 2:0. Олуватосин Адарабиойо здорово сыграл вверху после подачи углового, и счет стал разгромным. Во втором тайме Гарри Уилсон метров с 19 зарядил в дальний верхний угол ворот - 4:0. Уилсон рванул один на один с вратарем и оставил мяч под удар Виллиану - пятый мяч.

«Дачники» поднялись на 10-е место, соперник в трех очках впереди.