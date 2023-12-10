«Фулхэм» забил 5 мячей в ворота «Вест Хэма»

«Фулхэм» с «Вест Хэмом» выдали игру в одни ворота в 16-м туре чемпионата Англии. На первых минутах Виллиан оказался один на один с вратарем и не смог его обыграть. Вскоре Жоау Пальинья справа доставил мяч к воротам, и Рауль Хименес метко пробил головой. После сэйва вратаря гостей Алекс Ауйоби прострелил под удар Виллиану - 2:0. Олуватосин Адарабиойо здорово сыграл вверху после подачи углового, и счет стал разгромным. Во втором тайме Гарри Уилсон метров с 19 зарядил в дальний верхний угол ворот - 4:0. Уилсон рванул один на один с вратарем и оставил мяч под удар Виллиану - пятый мяч.
«Дачники» поднялись на 10-е место, соперник в трех очках впереди.
Протокол игры
|(1:0) Хименес Рауль22'
|(2:0) Виллиан Боргес31'
|(3:0) Адарабиойо Олуватосин41'
|(4:0) Уилсон Гарри60'
|(5:0) Винисиус Карлос89'
Лено Бернд•Кастань Тимоти•Адарабиойо Олуватосин•Угелумба Кэлвин•Робинсон Энтони72' (Винисиус Карлос (72') •Пальинья Жоау 45'80' (Рид Харрисон (80') •Кэрни Том•Айуоби Алекс79' (Рид Бобби (79') •Перейра Андреас•Виллиан Боргес46' (Уилсон Гарри (46') •Хименес Рауль72' (Балло-Туре Фоде (72') 76'
Запасные: Родак Марек•Тете Кенни•Родриго Мунис•Лукич Саша
Фабьянски Лукаш•Цоуфал Владимир•Зума Курт64' (Огбонна Анджело (64') •Агер Наиф•Крессуэлл Аарон 18'46' (Эмерсон Палмиери (46') •Кудус Мохаммед64' (Дивин Мубама (64') •Соучек Томаш•Уорд-Праус Джеймс•Форнальс Пабло46' (Мавропанос Константинос (46') •Пакета Лукас65' (Бенрахма Саид (65') •Боуэн Джаррод
Запасные: Керер Тило•Ананг Джозеф•Ингс Дэнни•Корне Максвелл
10 декабря. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
Бан пользователя