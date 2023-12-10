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«Фулхэм» забил 5 мячей в ворота «Вест Хэма»

10 Декабря 2023 • 18:56 Комментировать
Фулхэм
5:0
Вест Хэм
окончен

«Фулхэм» с «Вест Хэмом» выдали игру в одни ворота в 16-м туре чемпионата Англии. На первых минутах Виллиан оказался один на один с вратарем и не смог его обыграть. Вскоре Жоау Пальинья справа доставил мяч к воротам, и Рауль Хименес метко пробил головой. После сэйва вратаря гостей Алекс Ауйоби прострелил под удар Виллиану - 2:0. Олуватосин Адарабиойо здорово сыграл вверху после подачи углового, и счет стал разгромным. Во втором тайме Гарри Уилсон метров с 19 зарядил в дальний верхний угол ворот - 4:0. Уилсон рванул один на один с вратарем и оставил мяч под удар Виллиану - пятый мяч.

«Дачники» поднялись на 10-е место, соперник в трех очках впереди.

Протокол игры  
Фулхэм5:0Вест Хэм
(1:0) Хименес Рауль22'  
(2:0) Виллиан Боргес31'  
(3:0) Адарабиойо Олуватосин41'  
(4:0) Уилсон Гарри60'  
(5:0) Винисиус Карлос89'  
Лено БерндКастань ТимотиАдарабиойо ОлуватосинУгелумба КэлвинРобинсон Энтони 72' (Винисиус Карлос ( 72') Пальинья Жоау  45' 80' (Рид Харрисон ( 80') Кэрни ТомАйуоби Алекс 79' (Рид Бобби ( 79') Перейра АндреасВиллиан Боргес 46' (Уилсон Гарри ( 46') Хименес Рауль 72' (Балло-Туре Фоде ( 72'  76')
Запасные: Родак МарекТете КенниРодриго МунисЛукич Саша
Фабьянски ЛукашЦоуфал ВладимирЗума Курт 64' (Огбонна Анджело ( 64') Агер НаифКрессуэлл Аарон  18' 46' (Эмерсон Палмиери ( 46') Кудус Мохаммед 64' (Дивин Мубама ( 64') Соучек ТомашУорд-Праус ДжеймсФорнальс Пабло 46' (Мавропанос Константинос ( 46') Пакета Лукас 65' (Бенрахма Саид ( 65') Боуэн Джаррод
Запасные: Керер ТилоАнанг ДжозефИнгс ДэнниКорне Максвелл
10 декабря. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Вест Хэм

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