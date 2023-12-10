​«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» озвучили составы на очный матч

В воскресенье вечером в чемпионате Англии пройдёт интересный матч между «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом».

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Викарио, Порро, Ромеро, Дэвис, Удоги, Биссума, Сарр, Кулушевски, Джонсон, Ришарлисон, Сон.

Рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау, в свою очередь, включил в стартовый состав таких футболистов: Дубравка, Триппьер, Шёр, Ласселлс, Ливраменто, Гимараэс, Жоэлинтон, Майли, Гондон, Альмирон, Исак.

Матч «Тоттенхэм» - «Ньюкасл» стартует в 19:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.