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​«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» озвучили составы на очный матч

10 Декабря 2023 • 18:39 Комментировать
Тоттенхэм
0:0
Ньюкасл
1 2.18 X 3.85 2 3.15
1-й тайм

В воскресенье вечером в чемпионате Англии пройдёт интересный матч между «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом».

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Викарио, Порро, Ромеро, Дэвис, Удоги, Биссума, Сарр, Кулушевски, Джонсон, Ришарлисон, Сон.

Рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау, в свою очередь, включил в стартовый состав таких футболистов: Дубравка, Триппьер, Шёр, Ласселлс, Ливраменто, Гимараэс, Жоэлинтон, Майли, Гондон, Альмирон, Исак.

Матч «Тоттенхэм» - «Ньюкасл» стартует в 19:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
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