«Лутон Таун» обыгрывает чемпиона Англии после первого тайма

«Лутон Таун» обыгрывает действующего чемпиона Англии, «Манчестер Сити» после первого тайма очного матча, который проходит этим вечером в Лутоне. Под занавес тайма на 45-й минуте отличился Адебайо Элайджа.

Напомним, что «Манчестер Сити» переживает не лучшие времена. У «горожан» четырёхматчевая серия без побед в АПЛ, что длится с 12 ноября. В рамках этой серии клуб сыграл вничью с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3), а также проиграл «Астон Вилле» в гостях. А «Лутон Таун» на неделе едва не отобрал очки у «Арсенала» - в добавленное время к добавленному времени победу «канонирам» принёс Деклан Райс – 4:3.

Текстовая трансляция игры «Лутон Тауна» и команды Хосепа Гвардиолы – на нашем портале. Началась вторая половина встречи!