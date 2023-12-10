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Рауль Хименес отличился в двух матчах АПЛ кряду – впервые за три года

10 Декабря 2023 • 17:58 Комментировать
Фулхэм
5:0
Вест Хэм
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Опытный мексиканский форвард Рауль Хименес забил в двух матчах АПЛ кряду. В прошлом туре Рауль поразил ворота клуба «Ноттингем Форест» дублем, а в текущем туре – забил гол в ворота лондонского «Вест Хэма». Выступает Хименес, напомним, за «Фулхэм».

Как сообщает телеграм-канал «Английский акцент», Хименес забил в двух матчах подряд в Премьер-лиге впервые с 2020 года – тогда он ещё был игроком «Вулверхэмптона». Всего в стане «волков» 32-летний мексиканец выступал с 2018 по 2023 годы. В нынешнем сезоне игрок сборной Мексики защищает цвета «дачников». Ранее в его карьере были такие клубы как родная «Америка», мадридский «Атлетико» и «Бенфика».

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