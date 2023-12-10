​«Эвертон» потерял Эшли Янга

В воскресенье в Английской премьер-лиге проходит матч между «Эвертоном» и «Челси». По ходу первого тайма главным тренерам команд пришлось делать по одной вынужденной замене. В составе «пенсионеров» травму получил Рис Джеймс, а в составе «ирисок» - Эшли Янг. 38-летнему футболисту мерсисайдцев понадобилась замена ближе к завершению первого тайма/

В сезоне 2023/2024 Эшли Янг провёл 17 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол.

Следить за игрой Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Челси» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.