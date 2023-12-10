​Капитан «Челси» Джеймс снова травмирован

В воскресенье «Челси» проводит гостевой матч Английской премьер-лиги против «Эвертона». Уже по ходу первого тайма рулевому лондонской команды Маурисио Почеттино пришлось проводить замену. Дело в том, что правый защитник Рис Джеймс получил травму. Вместо него на поле в срочном порядке вышел Леви Колвилл.

Стоит сказать, что в начале сезона из-за травмы подколенного сухожилия Рис Джеймс пропустил около двух месяцев. И вот теперь капитан «пенсионеров» снова оказался в лазарете.

Следить за матчем между «Эвертоном» и «Челси» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.