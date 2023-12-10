​Клуб Джеррарда хочет подписать Эриксена

Полузащитник Кристиан Эриксен может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно. Согласно данным журналиста Экрема Конура, подписать 31-летнего футболиста в январе желает «Аль-Иттифак». Главным тренером этой саудовской команды является известный в прошлом английский футболист Стивен Джеррард.

В сезоне 2023/2024 Эриксен провёл за «Манчестер Юнайтед» 15 официальных матчей. В них датчанин записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Эриксена в 18 миллионов евро.