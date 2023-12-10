Поговаривают, что защитник Клеман Ленгле находится на радаре мюнхенской «Баварии», желающей усилить оборонительную линию. В настоящий момент 28-летний французский футболист выступает в аренде за «Астон Виллу», но играет там только в Лиге конференций.

Если «Астон Вилла» согласится расторгнуть сделку по аренде француза в январе, то «Барселона» будет готова продать Ленгле «Баварии» за 15 миллионов евро. Об этом рассказывает испанское издание Sport.

Ранее появлялась информация о том, что «Астон Вилла» не желает расставаться с Ленгле в январе, хотя игрок в Премьер-лиге ни разу не выходил на поле.