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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Барселона» повесила ценник на Ленгле слухи

10 Декабря 2023 • 17:33 Комментировать (1)

Поговаривают, что защитник Клеман Ленгле находится на радаре мюнхенской «Баварии», желающей усилить оборонительную линию. В настоящий момент 28-летний французский футболист выступает в аренде за «Астон Виллу», но играет там только в Лиге конференций.

Если «Астон Вилла» согласится расторгнуть сделку по аренде француза в январе, то «Барселона» будет готова продать Ленгле «Баварии» за 15 миллионов евро. Об этом рассказывает испанское издание Sport.

Ранее появлялась информация о том, что «Астон Вилла» не желает расставаться с Ленгле в январе, хотя игрок в Премьер-лиге ни разу не выходил на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Астон Вилла Клеман Ленгле трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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Комментарии (1)
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altmax
10 Декабря 2023 в 17:50
Я понимаю, что французским языком большинство здешних читателей не владеет (как и я), но можно начать проверять написание имён и фамилий вашими авторами? ЛАнгле, а не Ленгле. Это уже не первый и не второй раз.
Бруно "Гимараэс" буквально несколько дней назад был.
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