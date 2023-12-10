Почеттино: «Нельзя начинать первые 10-15 минут матчей, как с «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино надеется, что его команда энергично начнёт матч против «Эвертона» на «Гудисон Парк». Отметим, что команды аргентинца не проигрывали «ирискам» с декабря 2013 года.

«Нам нужно изменить подход, с которым мы начинаем матчи. Поединок с «Ньюкаслом» мы начали очень мягко. Вместо этого мы должны действовать энергично. Это главное, что нам нужно улучшить. У нас есть качество и знание того, что нужно делать. Мы просто не можем начинать первые 10-15 минут матчей, как с «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед». Это большой вызов, который стоит перед нами в матче против «Эвертона».