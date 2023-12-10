Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Почему Кейн не перешёл в «Манчестер Юнайтед» - раскрыты причины

10 Декабря 2023 • 16:52 Комментировать (1)

В летнее трансферное окно нападающий Гарри Кейн сменил «Тоттенхэм» на «Баварию», хотя слухи связывали его с «Манчестер Юнайтед». На страницах Daily Mail рассказывается о причинах, по которым Кейн не отправился на «Олд Траффорд».

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» предпочёл не бороться за Кейна всерьёз, опасаясь втягивания клуба в затяжную трансферную сагу. «Красные дьяволы» хотели вести работу по усилению состава достаточно быстро.

Отмечаются и финансовые причины. В «Юнайтед» ожидали, что «Тоттенхэм» повысил бы цену на Кейна, если бы речь шла о переходе игрока в другой клуб Премьер-лиги. Кроме того, «красные дьяволы» не хотели заключать очень дорогостоящий контракт с игроком, как было с Криштиану Роналду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Манчестер Юнайтед Гарри Кейн ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Манкунианец76
10 Декабря 2023 в 16:57
ну и гаситесь теперь с марсиком и антони,лэпари(((
Футбол онлайн
15 мин
Эвертон Эвертон
Челси Челси
0
0
4.30 3.65 1.85
Видео
15 мин
Лутон Таун Лутон Таун
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
0
25.00 0.00 0.00
Видео
15 мин
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Вест Хэм
0
0
2.65 3.55 2.55
Видео
10.12.23 в 19:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ньюкасл Ньюкасл
2.55 3.80 2.55
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 10 Декабря
16:58 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Нельзя начинать первые 10-15 минут матчей, как с «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед»
16:52 · Англия. Премьер-лига
​Почему Кейн не перешёл в «Манчестер Юнайтед» - раскрыты причины 1
16:47 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Нкунку и Лавия очень близки к возвращению»
16:37 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола назвал причину отсутствия Холанна
16:31 · Англия. Премьер-лига
Почеттино не проигрывал «Эвертону» в последних 12 матчах
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:06 · Англия. Премьер-лига
Мудрик – в основе «Челси» на матч против «Эвертона»
16:02 · Англия. Премьер-лига
Без Холанна: «Манчестер Сити» назвал состав на игру с «Лутон Таун»
15:58 · Англия. Премьер-лига
Мудрик в третий раз подряд выйдет в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ
15:19 · Англия. Премьер-лига
Холанн пропустит матч с «Лутоном»
15:13 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ нацелились на защитника «Ювентуса»
14:10 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил результаты «Ливерпуля»
14:04 · Англия. Премьер-лига
«Нужно всё менять, нет ничего хорошего»: Оуэн разнёс «Манчестер Юнайтед»
13:27 · Англия. Премьер-лига
Известно будущее Кепы в «Реале»
Все новости
Рекомендуем