​Почему Кейн не перешёл в «Манчестер Юнайтед» - раскрыты причины

В летнее трансферное окно нападающий Гарри Кейн сменил «Тоттенхэм» на «Баварию», хотя слухи связывали его с «Манчестер Юнайтед». На страницах Daily Mail рассказывается о причинах, по которым Кейн не отправился на «Олд Траффорд».

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» предпочёл не бороться за Кейна всерьёз, опасаясь втягивания клуба в затяжную трансферную сагу. «Красные дьяволы» хотели вести работу по усилению состава достаточно быстро.

Отмечаются и финансовые причины. В «Юнайтед» ожидали, что «Тоттенхэм» повысил бы цену на Кейна, если бы речь шла о переходе игрока в другой клуб Премьер-лиги. Кроме того, «красные дьяволы» не хотели заключать очень дорогостоящий контракт с игроком, как было с Криштиану Роналду.