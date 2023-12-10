Почеттино: «Нкунку и Лавия очень близки к возвращению»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино выразил надежду, что новички команды Ромео Лавия и Кристофер Нкунку скоро вернутся на поле. Напомним, оба футболиста обошлись клубу в сумму около 60 миллионов евро. При этом ни Нкунку, ни Лавия до сих пор не дебютировали за «Челси» из-за травмы.

«Посмотрим, когда Нкунку и Лавия вернутся на поле. Последний шаг всегда является самым сложным. Они очень близки к возвращению, но нам нужно немного подождать. Мы надеемся, что скоро они смогут быть вовлечены в игру», – сказал Почеттино в интервью перед матчем с «Эвертоном» в рамках Английской премьер-лиги.