​Гвардиола назвал причину отсутствия Холанна

Звёздный нападающий Эрлинг Холанн не попал в заявку «Манчестер Сити» на воскресный матч Премьер-лиги против «Лутон Таун». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу отсутствия норвежца.

«У него напряжение в костях стопы. Он ощутил это после прошлого матча против «Астон Виллы» и не может играть. Я не знаю, насколько это серьёзно. Посмотрим, как ситуация будет развиваться», - сказал Гвардиола Sky Sports.

Матч «Лутон Таун» - «Манчестер Сити» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.