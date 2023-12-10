Почеттино не проигрывал «Эвертону» в последних 12 матчах

У главного тренера лондонского «Челси» Маурисио Почеттино есть утешительная статистика встреч против «Эвертона». В последних 12 матчах команды аргентинца не проигрывали «ирискам» в Английской премьер-лиге.

В последний раз команда Почеттино проиграла «Эвертону» в декабре 2013 года, когда аргентинец возглавлял «Саутгемптон». После назначения в «Тоттенхэм» Маурисио никогда не проигрывал «ириска».

Напомним, сегодня в 17:00 по московскому времени Почеттино выведет «Челси» на выездной матч Премьер-лиги против «Эвертона». «Ириски» в последнем туре чемпионата разгромили «Ньюкасл» у себя дома со счётом 3:0.