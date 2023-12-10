Мудрик – в основе «Челси» на матч против «Эвертона»

В воскресенье «Челси» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Эвертона». Наставник лондонской команды Маурисио Почеттино принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Санчес, Джеймс, Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Энцо Фернандес, Галлахер, Палмер, Мудрик, Броя.

Матч между «Эвертоном» и «Челси» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Гудисон Парк» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.