Без Холанна: «Манчестер Сити» назвал состав на игру с «Лутон Таун»

В одном из воскресных матчей Английской премьер-лиги сыграют «Лутон Таун» и «Манчестер Сити». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Фоден, Грилиш, Альварес.

Отметим, что нападающий Эрлинг Холанн не попал даже в число запасных футболистов «Манчестер Сити».

Стартовый свисток в матче «Лутон Таун» - «Манчестер Сити» прозвучит в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.