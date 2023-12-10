Мудрик в третий раз подряд выйдет в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ

Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик в третий раз подряд появится в основном составе своей команды на матч Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Низара Кинселлы, украинец начнёт в старте выездной поединок против «Эвертона».

Напомним, в предыдущих двух матчах Мудрик выходил в основе с «Брайтоном» и «Манчестер Юнайтед». В первом поединке украинец заработал для своей команды пенальти, а во втором отметился результативной передачей на Коула Палмера.

На счету Мудрика, в общем и целом, два гола и одна результативная передача в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.