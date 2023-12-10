Холанн пропустит матч с «Лутоном»

Нападающий и лучший бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн не поможет своей команде в сегодняшнем матче против «Лутона» в Английской премьер-лиге. По информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна, норвежец пропустит игру с «шапочниками».

Отметим, что «Манчестер Сити» уже 4 матча подряд не может победить в Английской премьер-лиге. Команда Гвардиолы отстаёт от первого места на 7 очков, имея при этом матч в запасе.

Холанн в этом сезоне отметился 14 голами и 4 результативными передачами в чемпионате. Норвежец является лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги. Причина отсутствия форварда в заявке на матч с «Лутоном» пока не сообщается.