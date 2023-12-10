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Холанн пропустит матч с «Лутоном»

10 Декабря 2023 • 15:19 Комментировать
Лутон Таун
0:0
Манчестер Сити
1 13.00 X 7.20 2 1.22
1-й тайм

Нападающий и лучший бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн не поможет своей команде в сегодняшнем матче против «Лутона» в Английской премьер-лиге. По информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна, норвежец пропустит игру с «шапочниками».

Отметим, что «Манчестер Сити» уже 4 матча подряд не может победить в Английской премьер-лиге. Команда Гвардиолы отстаёт от первого места на 7 очков, имея при этом матч в запасе.

Холанн в этом сезоне отметился 14 голами и 4 результативными передачами в чемпионате. Норвежец является лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги. Причина отсутствия форварда в заявке на матч с «Лутоном» пока не сообщается.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн

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ЛУТОН ТАУН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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