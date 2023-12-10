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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы АПЛ нацелились на защитника «Ювентуса»

10 Декабря 2023 • 15:13 Комментировать
Дженоа
...
Ювентус
15.12 22:45

Клубы из Английской премьер-лиги в январе попытаются приобрести крайнего защитника «Ювентуса» Федерико Гатти. По информации от La Gazzetta dello Sport, итальянец действительно интересен командам из туманного альбиона.

Источник отмечает, что ни одного футболиста в нынешнем «Ювентусе» руководство пока не считает неприкасаемым. Тем не менее, в данный момент главный тренер Массимилиано Аллегри считает Гатти очень важным футболистом своей команды.

Отметим, отец Гатти недавно заявил, что его сын летом отказался от переезда в Англию. В этом сезоне Федерико отметился тремя забитыми голами в итальянской Серии А.

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