Клубы АПЛ нацелились на защитника «Ювентуса»

Клубы из Английской премьер-лиги в январе попытаются приобрести крайнего защитника «Ювентуса» Федерико Гатти. По информации от La Gazzetta dello Sport, итальянец действительно интересен командам из туманного альбиона.

Источник отмечает, что ни одного футболиста в нынешнем «Ювентусе» руководство пока не считает неприкасаемым. Тем не менее, в данный момент главный тренер Массимилиано Аллегри считает Гатти очень важным футболистом своей команды.

Отметим, отец Гатти недавно заявил, что его сын летом отказался от переезда в Англию. В этом сезоне Федерико отметился тремя забитыми голами в итальянской Серии А.