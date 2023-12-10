Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил результаты «Ливерпуля» в сезоне-2023/2024.

«Можно сказать, что «Ливерпуль» вернулся. Я знал, что так и будет. У этой команды по-прежнему невероятный характер. У Юргена Клоппа не может быть иначе», - передает слова испанского специалиста City Xtra.

По итогам 16 туров Английской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Что касается «Манчестер Сити», то подопечные Гвардиолы с 30 баллами находятся на четвертой позиции.

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