«Нужно всё менять, нет ничего хорошего»: Оуэн разнёс «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Ливерпуля» Майкл Оуэн критически высказался о «Манчестер Юнайтед» после поражения «красных дьяволов» от «Борнмута» со счетом 0:3.

«Не вижу сейчас ничего хорошего в «Манчестер Юнайтед». Они вылетели из Кубка лиги, близки к провалу в Лиге чемпионов. У команды нет шансов на чемпионство в этом сезоне АПЛ. Средние покупки, шокирующие поражение, ссоры главного тренера с футболистами, плохой подбор состава…

Все нужно менять. Нынешняя команда вообще никуда не годится. На очереди у них «Бавария», а затем выезд к «Ливерпулю», - гласит сообщение Оуэна в соцсетях.

«Манчестер Юнайтед» с 27 очками занимает шестое место в таблице АПЛ.

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