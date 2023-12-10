Известно будущее Кепы в «Реале»

Испанский голкипер Кепа Аррисабалага, арендованный мадридским «Реалом» у лондонского «Челси», не останется в «королевском» клубе на следующий сезон, утверждает Todofichajes. Срок договора между сторонами истекает летом 2024 года.

Как стало известно источнику, после возвращения Кепа вряд ли задержится на Туманном Альбионе. Вратарь может продолжить карьеру в Ла Лиге, интерес к нему проявляет «Севилья». Андалусийцы находятся в поиске нового первого номера.

Трансферная стоимость Аррисабалаги оценивается в 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионат Испании голкипер провел десять матчей и пропустил семь мячей.